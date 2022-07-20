Туристка нашла хитрый способ провезти багаж в ручной клади

Ирландская туристка показала способ, с помощью которого смогла пронести на борт лоукостера содержимое большого рюкзака бесплатно. Об этом сообщает The Sun.

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По словам женщины, авиакомпании не могут запретить пассажирам проносить пакеты с покупками из магазинов беспошлинной торговли в аэропорту. Девушка воспользовалась этой лазейкой в правилах и смогла увеличить норму своей ручной клади. Содержимое рюкзака она сложила в пакет Duty Free и освободила дополнительное место для вещей.

В магазине беспошлинной торговли достаточно купить что-то небольшое, например бутылку воды, но попросить большой пакет. В комментариях подписчики восхитились находчивостью ирландки.