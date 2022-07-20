Необычный феномен «молочного моря» впервые попал на видео

Феномен биолюминесценции на протяжении длительного времени ускользал от исследователей. Об этом сообщает GISMETEO.

На спутниковых снимках видно молочное море площадью в сотню тыс. кв. м южнее острова Ява. Веками мореплаватели описывали плавание в ночных водах, которые освещщало необыкновенное сияние. Но зафиксировать подобные явления долго не удавалось, так как они редкие, удаленные и быстротечные.

Ученые считают, что этот феномен вызван биолюминесцентными бактериями. Они взаимодействуют друг с другом в ответ на изменения океанских течений, которые вызваны атмосферными условиями.

Молочное море острова Ява в 2019 году продолжалось не меньше 45 ночей. Это свидетельствует о том, что речь идет не о простой случайности, длящейся одну ночь.

Ученые выяснили, что феномен может оставаться на месте в течение нескольких недель и даже месяцев.