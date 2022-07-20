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1 час назад

Необычный феномен «молочного моря» впервые попал на видео

Даша Краснова

Феномен биолюминесценции на протяжении длительного времени ускользал от исследователей. Об этом сообщает GISMETEO.

На спутниковых снимках видно молочное море площадью в сотню тыс. кв. м южнее острова Ява. Веками мореплаватели описывали плавание в ночных водах, которые освещщало необыкновенное сияние. Но зафиксировать подобные явления долго не удавалось, так как они редкие, удаленные и быстротечные.

Ученые считают, что этот феномен вызван биолюминесцентными бактериями. Они взаимодействуют друг с другом в ответ на изменения океанских течений, которые вызваны атмосферными условиями.

Молочное море острова Ява в 2019 году продолжалось не меньше 45 ночей. Это свидетельствует о том, что речь идет не о простой случайности, длящейся одну ночь.

Ученые выяснили, что феномен может оставаться на месте в течение нескольких недель и даже месяцев.

До этого мы рассказывали, куда ехать на море в Турцию в сентябре.

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