Выяснилось, что туроператоры должны россиянам миллиарды

Эксперты отметили, что большая часть долгов была выплачена и составляет 4-5 миллиардов рублей. Однако здесь не были учтены те туры, которые были отменены из-за коронавирусных ограничений. Если включить в сумму и эти задолженности, то общая цифра поднимется до 8-9 миллиардов рублей.