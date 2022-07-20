Выяснилось, что туроператоры должны россиянам миллиарды

Сообщается, что туроператоры задолжали россиянам миллиарды рублей за отмененные туры. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Эксперты отметили, что большая часть долгов была выплачена и составляет 4-5 миллиардов рублей. Однако здесь не были учтены те туры, которые были отменены из-за коронавирусных ограничений. Если включить в сумму и эти задолженности, то общая цифра поднимется до 8-9 миллиардов рублей.
"Общий объем обязательств туроператоров перед туристами оценивается аналитиками примерно в 8-9 млрд. р., а такая сумма уже является весьма ощутимой нагрузкой для рынка", — отмечает аналитик.
При этом, перед туроператорами возникает еще одна проблема. Из-за ограниченного выбора стран для путешествий, туроператоры не могут предложить альтернативы своим клиентам.
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