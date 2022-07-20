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2 часа назад

Выяснилось, что туроператоры должны россиянам миллиарды

Мария Каткова

Сообщается, что туроператоры задолжали россиянам миллиарды рублей за отмененные туры. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Эксперты отметили, что большая часть долгов была выплачена и составляет 4-5 миллиардов рублей. Однако здесь не были учтены те туры, которые были отменены из-за коронавирусных ограничений. Если включить в сумму и эти задолженности, то общая цифра поднимется до 8-9 миллиардов рублей.

"Общий объем обязательств туроператоров перед туристами оценивается аналитиками примерно в 8-9 млрд. р., а такая сумма уже является весьма ощутимой нагрузкой для рынка", — отмечает аналитик.

При этом, перед туроператорами возникает еще одна проблема. Из-за ограниченного выбора стран для путешествий, туроператоры не могут предложить альтернативы своим клиентам.

Ранее сообщалось, что назван дешевый способ добраться из России в Италию.

Новости путешествий,Видео,Ассоциация туроператоров России,
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