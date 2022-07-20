Выяснилось, почему в Черном море гибнут дельфины

"Это не выброс дельфинов на берег. Как правило, это погибшие уже в море особи, которых выносит волной, либо очень ослабленные особи, которые не могут уже сами выживать, выносятся волной и погибают. Мы на сегодняшний момент не видим заключений ученых о том, что, если даже было какое-либо заражение вирусом, что это произошло в результате загрязнения акватории. Мы не видим подтверждения, что это происходит именно из-за этого"