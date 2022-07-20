Выяснилось, почему в Черном море гибнут дельфины

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала, почему в Черном море погибает много дельфинов. Об этом сообщает РИА Новости.
Она отметила, что свидетельств загрязнения Черного моря не было зафиксировано, поэтому экологический фактор не рассматривается.
Радионова объяснила, что погибают те дельфины, которые не были занесены в Красную книгу. Дельфины-бабочки попадают в сети и получают много серьезных травм от них, если смогут выбраться.
"Это не выброс дельфинов на берег. Как правило, это погибшие уже в море особи, которых выносит волной, либо очень ослабленные особи, которые не могут уже сами выживать, выносятся волной и погибают. Мы на сегодняшний момент не видим заключений ученых о том, что, если даже было какое-либо заражение вирусом, что это произошло в результате загрязнения акватории. Мы не видим подтверждения, что это происходит именно из-за этого"
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