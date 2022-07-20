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3 часа назад

Выяснилось, почему в Черном море гибнут дельфины

Мария Каткова

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала, почему в Черном море погибает много дельфинов. Об этом сообщает РИА Новости.

Выяснилось, почему в Черном море гибнут дельфины
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Она отметила, что свидетельств загрязнения Черного моря не было зафиксировано, поэтому экологический фактор не рассматривается.

Радионова объяснила, что погибают те дельфины, которые не были занесены в Красную книгу. Дельфины-бабочки попадают в сети и получают много серьезных травм от них, если смогут выбраться.

"Это не выброс дельфинов на берег. Как правило, это погибшие уже в море особи, которых выносит волной, либо очень ослабленные особи, которые не могут уже сами выживать, выносятся волной и погибают. Мы на сегодняшний момент не видим заключений ученых о том, что, если даже было какое-либо заражение вирусом, что это произошло в результате загрязнения акватории. Мы не видим подтверждения, что это происходит именно из-за этого"

Ранее сообщалось, что раскрыты секреты путешествий во время "летнего хаоса".

Новости путешествий,Росприроднадзор,
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