Раскрыты секреты путешествий во время "летнего хаоса"

Американская стюардесса раскрыла секреты комфортных путешествий во время "летнего хаоса". Своими хитростями она поделилась в TikTok.
Прежде всего бортпроводница посоветовала туристам выбирать рейсы с пересадками, которые длятся не менее двух часов. Это позволит пассажирам избежать спешки и стресса и точно успеть на следующий рейс.
"Совет номер два: чем раньше вылет — тем лучше. Я знаю, что вы не хотите просыпаться в три часа ночи, чтобы успеть на рейс в пять утра, но я ручаюсь, что чем раньше у вас будет рейс, тем ровнее все пройдет",
– подчеркнула американка.
По словам блогерши, ранний рейс дает гарантию, что в случае непредвиденных обстоятельства (опоздание, задержка рейса) у туристов будет больше времени, чтобы перебронировать рейс и улететь тем же днем.
Напоследок стюардесса посоветовала скачать приложение авиакомпании, которой вы планируете лететь. С помощью такого сервиса удобно хранить посадочные талоны, отслеживать информацию по рейсу и пользоваться услугами во время полета.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что стюардесса в мини-юбке впечатлила пользователей.