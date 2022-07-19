Раскрыты секреты путешествий во время "летнего хаоса"

"Совет номер два: чем раньше вылет — тем лучше. Я знаю, что вы не хотите просыпаться в три часа ночи, чтобы успеть на рейс в пять утра, но я ручаюсь, что чем раньше у вас будет рейс, тем ровнее все пройдет",