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1 час назад

Стюардесса раскрыла секреты комфортных путешествий во время "летнего хаоса"

Мира Маркина

Американская стюардесса раскрыла секреты комфортных путешествий во время "летнего хаоса". Своими хитростями она поделилась в TikTok.

Раскрыты секреты путешествий во время "летнего хаоса"
Фото: unsplashunsplash

Прежде всего бортпроводница посоветовала туристам выбирать рейсы с пересадками, которые длятся не менее двух часов. Это позволит пассажирам избежать спешки и стресса и точно успеть на следующий рейс.

"Совет номер два: чем раньше вылет — тем лучше. Я знаю, что вы не хотите просыпаться в три часа ночи, чтобы успеть на рейс в пять утра, но я ручаюсь, что чем раньше у вас будет рейс, тем ровнее все пройдет",

– подчеркнула американка.

По словам блогерши, ранний рейс дает гарантию, что в случае непредвиденных обстоятельства (опоздание, задержка рейса) у туристов будет больше времени, чтобы перебронировать рейс и улететь тем же днем.

Напоследок стюардесса посоветовала скачать приложение авиакомпании, которой вы планируете лететь. С помощью такого сервиса удобно хранить посадочные талоны, отслеживать информацию по рейсу и пользоваться услугами во время полета.

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что стюардесса в мини-юбке впечатлила пользователей.

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