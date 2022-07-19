В Турции туристы заплатили 85 тысяч рублей за бургеры, пиццу и воду

На турецком курорте в Бодруме туристам выставили счет за гамбургеры и пиццу в десятки тысяч рублей.

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Так, местные СММ сообщили о том, что в заведении Maca Kızı туристы заплатили за гамбургеры, пиццу и воду 27 тысяч турецких лир (85 тысяч рублей). При этом только за обслуживание с туристов запросили 3 тысячи лир (девять тысяч рублей).

Отдыхающие рассказали о ситуации в соцсетях и прикрепили фото счета, по которому понятно, что один гамбургер стоит 395 лир (1,2 тысячи рублей), а пицца обошлась им в 425 лир (1,3 тысячи рублей). О том, сколько человек было за их столом, туристы не написали.

Однако в комментариях россияне сообщили, что счета в этом заведении всегда высокие. Они прикрепили фото счетов на 56 и 63 тысячи лир (175 и 197 тысяч рублей соответственно).

За обслуживание в обоих случаях попросили немало — по 7 тысяч турецких лир (22 тысячи рублей).