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1 час назад

В Турции туристы заплатили 85 тысяч рублей за гамбургеры, пиццу и воду

Диана Товсепова

На турецком курорте в Бодруме туристам выставили счет за гамбургеры и пиццу в десятки тысяч рублей.

В Турции туристы заплатили 85 тысяч рублей за бургеры, пиццу и воду
Фото: PxherePxhere

Так, местные СММ сообщили о том, что в заведении Maca Kızı туристы заплатили за гамбургеры, пиццу и воду 27 тысяч турецких лир (85 тысяч рублей). При этом только за обслуживание с туристов запросили 3 тысячи лир (девять тысяч рублей).

Отдыхающие рассказали о ситуации в соцсетях и прикрепили фото счета, по которому понятно, что один гамбургер стоит 395 лир (1,2 тысячи рублей), а пицца обошлась им в 425 лир (1,3 тысячи рублей). О том, сколько человек было за их столом, туристы не написали.

Однако в комментариях россияне сообщили, что счета в этом заведении всегда высокие. Они прикрепили фото счетов на 56 и 63 тысячи лир (175 и 197 тысяч рублей соответственно).

За обслуживание в обоих случаях попросили немало — по 7 тысяч турецких лир (22 тысячи рублей).

Ранее мы писали о способе сэкономить на поездке в Европу.

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