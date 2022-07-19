Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+24° в 
USD 56.56EUR 57.15
Войти в почту
3 часа назад

Эксперты раскрыли доступные направления для роскошного отдыха

Мира Маркина

Эксперты назвали самые недорогие направления для роскошных путешествий. Об этом сообщает Travel Daily Media.

Раскрыты доступные направления для роскошного отдыха
Фото: unsplashunsplash

Специалисты проанализировали популярные города по средней стоимости трат туристов на пятизвездочные отели, рестораны, отмеченные звездой Мишлен и аренду роскошных автомобилей. Таким образом им удалось выявить самые доступные для путешественников города, в которых можно получить сервис высшего уровня.

Лидирующую строчку заняла столица Тайланда Бангкок. Пообедать в мишленовском ресторане там можно за 150 долларов, снять номер в шикарном отеле на ночь за 295 долларов, а аренда люксового авто обойдется в 59 долларов в сутки.

Помимо Бангкока, в пятерку рейтинга вошли Брюссель, Верона, Осака и Берлин.

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что отдых в Египте могут сделать доступнее для россиян.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители