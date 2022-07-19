Раскрыты доступные направления для роскошного отдыха

Эксперты назвали самые недорогие направления для роскошных путешествий. Об этом сообщает Travel Daily Media.

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Специалисты проанализировали популярные города по средней стоимости трат туристов на пятизвездочные отели, рестораны, отмеченные звездой Мишлен и аренду роскошных автомобилей. Таким образом им удалось выявить самые доступные для путешественников города, в которых можно получить сервис высшего уровня.

Лидирующую строчку заняла столица Тайланда Бангкок. Пообедать в мишленовском ресторане там можно за 150 долларов, снять номер в шикарном отеле на ночь за 295 долларов, а аренда люксового авто обойдется в 59 долларов в сутки.

Помимо Бангкока, в пятерку рейтинга вошли Брюссель, Верона, Осака и Берлин.