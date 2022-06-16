Отдых в Египте могут сделать доступнее для россиян

Пресс-служба правительства Египта сообщает, что власти страны намерены запустить специальные лоукост-рейсы для привлечения большего туристического потока россиян в республику, об этом написала Lenta.ru.

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Премьер-министр Египта обсудил вопрос привлечения туристов с главами министерств туризма и гражданской авиации. На встрече они решили, что самым разумным будет снизить стоимость на перелеты, что поможет сделать отдых в стране более доступным для иностранных граждан.

«На совещании были представлены механизмы по запуску лоукост-авиарейсов и ряд других стимулов для увеличения турпотока из России, снизившегося вследствие кризиса» - было сказано на совещании.

Переговоры с авиакомпаниями уже ведутся, как отметили в сообщении.