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4 часа назад

Отдых в Египте могут сделать доступнее для россиян

Мира Маркина

Пресс-служба правительства Египта сообщает, что власти страны намерены запустить специальные лоукост-рейсы для привлечения большего туристического потока россиян в республику, об этом написала Lenta.ru.

Отдых в Египте могут сделать доступнее для россиян
Фото: unsplash.comunsplash.com

Премьер-министр Египта обсудил вопрос привлечения туристов с главами министерств туризма и гражданской авиации. На встрече они решили, что самым разумным будет снизить стоимость на перелеты, что поможет сделать отдых в стране более доступным для иностранных граждан.

«На совещании были представлены механизмы по запуску лоукост-авиарейсов и ряд других стимулов для увеличения турпотока из России, снизившегося вследствие кризиса» - было сказано на совещании.

Переговоры с авиакомпаниями уже ведутся, как отметили в сообщении.

Ранее мы писали, что названа недорогая альтернатива Турции для отпуска.

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