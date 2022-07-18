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3 часа назад

Воздушный шар с туристами рухнул в Египте

Диана Товсепова

Недалеко от города Луксор на юге Египта упал воздушный шар с десятками туристов. Об этом в понедельник сообщило Министерство гражданской авиации республики.

Воздушный шар с туристами рухнул в Египте
Фото: PxherePxhere

Полеты на воздушном шаре над Луксором популярны, поскольку они предлагают туристам захватывающий вид на древние храмы.

Группа воздушных шаров взлетела рано утром 18 июля и достигла высоты 60 метров, когда один из них столкнулся с другим, в результате чего нарушилась герметичная обшивка шара и он совершил жесткую посадку на землю.

«Один из воздушных шаров отклонился в сторону другого воздушного шара, что привело к разрыву воздушного шара...

Воздушный шар, в котором произошел порез, упал на землю, но пассажиры целы, кроме двух, получивших легкие травмы.

Они были доставлены на машине скорой помощи в больницу...», — добавил источник в министерстве.

Все полеты воздушных шаров в этом районе были приостановлены на время проведения расследования аварии.

Ранее, в 2013 году, в результате крушения воздушного шара недалеко от Луксора погибли 19 туристов. В 2009 году 16 туристов получили ранения, когда их воздушный шар врезался в вышку сотовой связи. Годом ранее в аналогичном происшествии пострадали семеро туристов.

"Рамблер" ранее сообщал о том, что Египет запустил новый лоукостер.

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