Египет запустит новый лоукостер

В Египте анонсировали запуск нового лоукостера в 2023 году. Соответствующее заявление сделало правительство Египта. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Так, правительство анонсировало запуск первой бюджетной национальной авиакомпании Air Sphinx. Лоукостер будет дочерней компанией государственного авиаперевозчика EgyptAir. Air Sphinx будет осуществлять и внутренние, и международные рейсы, «стремясь предоставить билеты по конкурентоспособным ценам для более доступных путешествий».

Новая компания будет летать из Каира, Хургады, Шарм-эш-Шейха, Луксора и нового аэропорта Сфинкс в Гизе. Полеты, по предварительной информации, будут осуществляться на лайнерах Boeing 737-800, а количество маршрутов планируется увеличить.

Бюджетный египетский перевозчик, по мнению экспертов, получив согласования на полеты в России, составит конкуренцию другим авиакомпаниям.

«В случае если это будет классическая модель лоукоста, его тарифы окажутся на 25-30 процентов ниже тех, что предлагает сейчас EgyptAir», — предполагают в АТОР.