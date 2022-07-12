Египет запустит новый лоукостер

В Египте анонсировали запуск нового лоукостера в 2023 году. Соответствующее заявление сделало правительство Египта. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Так, правительство анонсировало запуск первой бюджетной национальной авиакомпании Air Sphinx. Лоукостер будет дочерней компанией государственного авиаперевозчика EgyptAir. Air Sphinx будет осуществлять и внутренние, и международные рейсы, «стремясь предоставить билеты по конкурентоспособным ценам для более доступных путешествий».
Новая компания будет летать из Каира, Хургады, Шарм-эш-Шейха, Луксора и нового аэропорта Сфинкс в Гизе. Полеты, по предварительной информации, будут осуществляться на лайнерах Boeing 737-800, а количество маршрутов планируется увеличить.
Бюджетный египетский перевозчик, по мнению экспертов, получив согласования на полеты в России, составит конкуренцию другим авиакомпаниям.
«В случае если это будет классическая модель лоукоста, его тарифы окажутся на 25-30 процентов ниже тех, что предлагает сейчас EgyptAir», — предполагают в АТОР.
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