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36 минут назад

Россиянам посоветовали бюджетные путевки на море на двоих

Даша Краснова

Абхазию, Сочи и Калининград назвали самыми бюджетными направлениями для отпуска на море с вылетом из Москвы. Информация об этом появилась на сайте Ассоциации туроператоров России.

Россиянам посоветовали бюджетные путевки на море на двоих
Фото: unsplashunsplash

Отдохнуть на море вдвоем в течение 10 ночей в Абхазии можно за 60,8 тысячи рублей, а на побережье Калининградской области — за 64,5 тысячи рублей. В Сочи стоимость бюджетной путевки начинается от 83,3 тысячи рублей, но в середине июля цена гораздо выше — от 109 тысяч рублей на двоих.

В июле можно было бюджетно отправиться в Турцию и ОАЭ, но цены на августовские путевки уже поднялись. Так что теперь туры стоят дороже 100 тысяч на двоих.

До этого мы рассказывали о способах обмана туристов в Турции.

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