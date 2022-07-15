Россиянам раскрыли способы обмана туристов в Турции

Отпуск в Турции может закончиться походом в полицию. Вице-президент альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян рассказал, как не попасть на удочку мошенников во время отдыха. Об этом сообщает "Федерал Пресс".
«В первую очередь нужно покупать у туристических агентов пакеты «все включено». Чтобы вас не обманывали в ресторанах, заплатите деньги один раз в городе, где вы проживаете. И больше ни рубля не тратите в Турции», – отметил Мкртчян.
Чаще всего туристов обманывают в такси при размене купюр.
«Они даже специально высаживают так, чтобы не успели поругаться», – подытожил Мкртчан.
До этого мы рассказывали, что на курорте Турции почти закончились места для туристов.