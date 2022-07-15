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2 часа назад

Россиянам рассказали о способах обмана туристов в Турции

Даша Краснова

Отпуск в Турции может закончиться походом в полицию. Вице-президент альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян рассказал, как не попасть на удочку мошенников во время отдыха. Об этом сообщает "Федерал Пресс".

Россиянам раскрыли способы обмана туристов в Турции
Фото: unsplashunsplash

«В первую очередь нужно покупать у туристических агентов пакеты «все включено». Чтобы вас не обманывали в ресторанах, заплатите деньги один раз в городе, где вы проживаете. И больше ни рубля не тратите в Турции», – отметил Мкртчян.

Чаще всего туристов обманывают в такси при размене купюр.

«Они даже специально высаживают так, чтобы не успели поругаться», – подытожил Мкртчан.

До этого мы рассказывали, что на курорте Турции почти закончились места для туристов.

Новости путешествий,Алексан Мкртчян,
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