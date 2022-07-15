Росавиация продлила ограничения полетов на юг России

Режим временного ограничения полетов в аэропорты Краснодара, Геленджика и Анапы продлили до 03:45 часов 24 июля 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
Ограничения также коснутся Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
«Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», - указано в сообщении ведомства.
До этого мы рассказывали, как море в Анапе за одну ночь стало практически ледяным.