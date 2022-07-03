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27 минут назад

Море в Анапе за одну ночь стало практически ледяным

Мира Маркина

Блогер Юрий Озаровский в новом видео на своем Youtube-канале рассказал, что вода в море за одну ночь стала холоднее на целых 10 градусов.

Море в Анапе за одну ночь стало практически ледяным
Фото: Кадр из роликаКадр из ролика

В Анапе такое случается не впервые, вероятно, виной тому сильный ветер, который будто смешивает воду в море, смещая прогретый верхний слой. Температура воды еще вчера достигала почти 25 градусов, сегодня же градусник блогера показал всего 15.

На кадрах Озаровского видно, что отдыхающие на пляжи не очень-то торопятся купаться, а те, кто зашел в воду, довольно быстро из нее выходят.

Похожая ситуация сейчас в Крыму и Геленджике, там море тоже резко стало более холодным, но не на столько - вода около 20 градусов.

Ранее мы писали, что перечислены виды акул, которых стоит опасаться туристу.

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