Перечислены виды акул, которых стоит опасаться туристу

После инцидента с австрийской туристкой в египетском Хургаде среди путешественников началась паника. Какие моря и их обитатели опасны для людей, изданию "Газета.ru" рассказал профессор кафедры ихтиологии МГУ Кирилл Кузищин.

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Эксперт в первую очередь объяснил, что любое тропическое море является потенциально опасным местом. Во-вторых, большая белая акула (вопреки распространенному мифу) не охотится исключительно за человеком.

"Большая белая акула или "людоед" – это одиночный хищник, который в основном питается другими акулами. Человек для большой белой акулы – крайне экзотическая и случайная жертва", – отметил Кузищин.

Наиболее опасной для отдыхающих на тропических курортах будет тигровая акула. Она более агрессивна и может напасть даже в том случае, если не голодна. Еще одна опасность – тигровая акула не боится мелководья и способна начать охоту, находясь у береговой линии.

Эксперт-ихтиолог подчеркнул, что шанс выбраться из челюстей этого хищника у простого туриста крайне мал. Помочь попавшему в беду могут только сотрудники береговой охраны.