Зачем ехать в отпуск на АЭС

Рынок туристических услуг расширяется с каждым годом. Сейчас уже никого не удивишь гастрономическим туром или поездкой-охотой за северным сиянием. А вот научный туризм только набирает популярность. Кто и зачем отправляется на край земли и платит за это деньги, расскажет “Рамблер”.

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Под научно-познавательным туризмом понимают групповые поездки в разные регионы для погружения в незнакомую культуру, а также – помощи в исследовательской работе. Например, подсчитать популяцию каких-либо животных или изучить ранее недоступный участок земли вместе с учеными-археологами.

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Еще одна отличительная особенность такого тура – ответственность за группу несут научные сотрудники. Как правило, они сопровождают туристов, помогают им адаптироваться к новым условиям и ставят задачи, которые предстоит закрыть.

В качестве досуга путешественникам предлагают послушать образовательные лекции, организуют для них посещение научных лабораторий, обсерваторий, кластеров, наукоградов.

Есть разные форматы участия – коммерческое или волонтерство. Как правило, поездки для последних более длительные. Волонтерам могут предложить помощь с жильем и питанием. В некоторые экспедиции в первую очередь ждут студентов профильных вузов или взрослых с профильным образованием (геология, география и пр.). Могут устраивать конкурсный отбор.

Среди популярных направлений – археологические раскопки, морские экспедиции, помощь национальным паркам и заповедникам, поездки по инновационным кластерам и “ядерным” местам, астро-туры.

Если вы хотите попробовать съездить в научно-познавательный тур, вам пригодятся сайты

Русского географического общества,

команды Russian Travel Geek,

профильных фондов,

Института археологии РАН,

заповедников,

а также тематических турагентств (например, для поездки на космодром).