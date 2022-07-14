Черное море в Анапе стало красным

В водах Черного моря из-за шторма и жары образовались микроскопические водоросли, которые и окрасили его в Анапе в красный цвет. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова старшего научного сотрудника Института океанологии РАН Филиппа Сапожникова.
Эксперт объяснил такое явление тем, что на скалистых гребнях под водой, образуются складки – дно из мергеля, где формируются бурые водоросли. В конце весны и начале лета на них начинают развиваться красные эпифитные морские растения.
Сапожников добавил, что красные эпифитные водоросли отрывает в огромных количествах, перемалывает и приносит к берегу. Это явление не несет опасности для человека.
Отмечается, что точная причина смена цвета воды будет установлена после анализов проб воды.