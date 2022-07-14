Черное море в Анапе стало красным

В водах Черного моря из-за шторма и жары образовались микроскопические водоросли, которые и окрасили его в Анапе в красный цвет. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова старшего научного сотрудника Института океанологии РАН Филиппа Сапожникова.

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Эксперт объяснил такое явление тем, что на скалистых гребнях под водой, образуются складки – дно из мергеля, где формируются бурые водоросли. В конце весны и начале лета на них начинают развиваться красные эпифитные морские растения.

Кадр из видео

Сапожников добавил, что красные эпифитные водоросли отрывает в огромных количествах, перемалывает и приносит к берегу. Это явление не несет опасности для человека.

Отмечается, что точная причина смена цвета воды будет установлена после анализов проб воды.