Турист выжил в открытом море благодаря детской игрушке

Турист Иван из Северной Македонии продержался на плаву в открытом море 18 часов благодаря детскому мячику. Об этом сообщает Daily Mail.

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Известно, что Иван отдыхал с друзьями на греческом полуострове Кассандра, и в один из дней его унесло в открытое море сильным береговым течением. Спасатели и береговая охрана сразу же приступили к поискам мужчины. И лишь спустя 18 часов путешественника заметил с воздуха вертолет греческих ВВС.

Очевидцы заявили, что Иван оставался на плаву благодаря небольшому полусдутому детскому мячику.

Репортаж о спасении тут же показали практически по всем местным телеканалам. Выпуск увидела жительница другого греческого острова, Лемнос, которая и узнала игрушку сыновей Трифона и Таноса. По ее словам, дети потеряли игрушку еще 30 июня.

Также отмечается, что друг Ивана, которого тоже унесло в море, по-прежнему числится пропавшим без вести.