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3 часа назад

Мужчину навсегда парализовало после отравления на Карибах

Мария Иглина

Жителя Великобритании Уильяма Марша навсегда парализовало в результате пищевого отравления во время отпуска в Доминиканской Республике. Об этом сообщает The Sun.

Мужчину навсегда парализовало после отравления на Карибах
Фото: unsplash.comunsplash.com

Инцидент произошел в 2018 году. Мужчина праздновал 25-ю годовщину свадьбы со своей женой Кэтрин. В один день Уильям почувствовал себя плохо и поступил в больницу с желудочными спазмами и диареей. Состояние так и не улучшилось после отпуска. Уже в Великобритании он неожиданно испытал приступ паралича. И с тех самых пор Уильям прикован к инвалидному коляске.

В 2022 году мужчина предъявил иск на пять миллионов евро к туристической компании TUI, которая и организовала им путешествие. По мнению Марша, всему виной низкое качество гигиены и стандартов приготовления пищи в отеле.

Как утверждают адвокаты, бактериальная инфекция, подхваченная в гостинице, вызвала редкое неврологическое заболевание, известное как синдром Гийена-Барре. При таком заболевании иммунная система атакует нервы, а не борется с микробами. Туристическая компания TUI отрицает свою вину.

Ранее турист из США упал в жерло Везувия и выжил.

Новости путешествий,Уильям Марш,
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