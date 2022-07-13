Турист из США упал в жерло Везувия и выжил

Турист из США выжил после того, как упал в Везувий. Об этом сообщает CNN.

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

Он гулял со своей семьей и достал телефон, чтобы сделать селфи, а затем выронил его. Пытаясь поймать гаджет, он упал сам.

На место прибыли местные полицейские, которые помогли туристу выбраться. 23-летний мужчина со своей семьей проигнорировали знаки, которые запрещали находиться в том месте, и теперь их ждет штраф. Сам турист отделался синяками и ссадинами.