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2 часа назад

Турист из США упал в жерло Везувия и выжил

Мария Каткова

Турист из США выжил после того, как упал в Везувий. Об этом сообщает CNN.

Турист из США упал в жерло Везувия и выжил
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Он гулял со своей семьей и достал телефон, чтобы сделать селфи, а затем выронил его. Пытаясь поймать гаджет, он упал сам.

На место прибыли местные полицейские, которые помогли туристу выбраться. 23-летний мужчина со своей семьей проигнорировали знаки, которые запрещали находиться в том месте, и теперь их ждет штраф. Сам турист отделался синяками и ссадинами.

Ранее сообщалось, что в Египте туристам запретили заниматься дайвингом и рыбалкой.

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