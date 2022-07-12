В Египте туристам запретили заниматься дайвингом и рыбалкой

Власти Египта ужесточили контроль за работой гостиниц после инцидентов с нападением акул на людей. Об этом сообщает портал TourDom.

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По новым правилам отельеры курортов страны обязаны усилить контроль за безопасностью отдыхающих на пляжах и в прибрежной зоне. Теперь работникам гостиниц необходимо следить за любыми действиями отдыхающих, которые могут привлечь к берегу морских хищников.

А туристам, находящимся, в Хургаде, Марс-Аламе, Сафаге, Эль-Гуне, Шарм-эш-Шейхе, Табе и Дахабе, запретили кормить рыб, заниматься дайвингом и рыбалкой. Ограничения будут действовать до 15 июля.