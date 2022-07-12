Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+31° в 
USD 58.85EUR 58.76
Войти в почту
2 часа назад

Россиян предупредили о росте цен на отдых в Турции и Египте

Даша Краснова

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила о подорожании туров в Египет и Турцию. Об этом она сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Россиян предупредили о росте цен на отдых в Турции и Египте
Фото: unsplashunsplash

По словам Ломидзе, из-за высокого спроса цены на отдых выросли «примерно в два раза». Глава АТОР считает, что таким образом отельеры пытаются компенсировать потери предыдущих лет, возникшие из-за пандемии. Традиционные направления все равно остаются лидерами среди российских туристов.

«В совокупности мы получаем повышение цены, что на данный момент пока на спросе никак не отражается. Люди готовы ехать за такие деньги», — добавила Ломидзе

Исполнительный директор АТОР напомнила, что в Египет и Турцию сохраняется «определенный дефицит перевозки».

До этого мы рассказывали, что Египет запустит новый лоукостер.

Новости путешествий,Майя Ломидзе,Ассоциация туроператоров России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители