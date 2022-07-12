Россиян предупредили о росте цен на отдых в Турции и Египте

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила о подорожании туров в Египет и Турцию. Об этом она сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва».

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По словам Ломидзе, из-за высокого спроса цены на отдых выросли «примерно в два раза». Глава АТОР считает, что таким образом отельеры пытаются компенсировать потери предыдущих лет, возникшие из-за пандемии. Традиционные направления все равно остаются лидерами среди российских туристов.

«В совокупности мы получаем повышение цены, что на данный момент пока на спросе никак не отражается. Люди готовы ехать за такие деньги», — добавила Ломидзе

Исполнительный директор АТОР напомнила, что в Египет и Турцию сохраняется «определенный дефицит перевозки».