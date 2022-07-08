Путешественник раскрыл способ лететь без соседей в ряду

Американский путешественник Майк Дэвис раскрыл способ, который позволит отсадить попутчиков с соседних кресел в самолете и остаться без соседей по ряду. Подробностями мужчина поделился в видео для TikTok-аккаунта, ролик заметило издание Independent.

В ролике можно увидеть, как мужчина сидит на пустом ряду у прохода и наблюдает за пассажирами, заходящими на борт самолета. Он смотрит в глаза попутчикам и улыбается, а правой рукой похлопывает по соседнему месту, как бы приглашая занять свободное кресло. Видя это, пассажиры проходят дальше.

Американец отметил, что его способ работает только на рейсах, на которых места не закрепляются за каждым пассажиром.