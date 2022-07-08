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4 часа назад

Самолет загорелся после посадки и попал на видео

Даша Краснова

Пассажиров самолета британской авиакомпании British Airways экстренно эвакуировали по причине возгорания. Двигатель самолета загорелся сразу после посадки лайнера. Видео инцидента опубликовал Express.

Самолет прилетел из Лондона в аэропорт Копенгагена, но после посадки у него внезапно загорелся один из двигателей. По словам очевидцев, огонь быстро перекинулся на шасси лайнера.

«Когда повалил густой дым, пожарные машины и машины скорой помощи окружили самолет и стали обливать его водой. Они тушили колесо около 20 минут, и оно все еще продолжало гореть», — описал турист.

Все пассажиры рейса и экипаж смогли благополучно покинуть борт. Однако им пришлось ждать еще два часа, пока пожарные не удостоверились в полной безопасности самолета.

До этого мы рассказывали, где лучше и безопаснее сидеть в самолете.

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