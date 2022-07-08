Самолет загорелся после посадки и попал на видео

Пассажиров самолета британской авиакомпании British Airways экстренно эвакуировали по причине возгорания. Двигатель самолета загорелся сразу после посадки лайнера. Видео инцидента опубликовал Express.

Самолет прилетел из Лондона в аэропорт Копенгагена, но после посадки у него внезапно загорелся один из двигателей. По словам очевидцев, огонь быстро перекинулся на шасси лайнера.

«Когда повалил густой дым, пожарные машины и машины скорой помощи окружили самолет и стали обливать его водой. Они тушили колесо около 20 минут, и оно все еще продолжало гореть», — описал турист.

Все пассажиры рейса и экипаж смогли благополучно покинуть борт. Однако им пришлось ждать еще два часа, пока пожарные не удостоверились в полной безопасности самолета.