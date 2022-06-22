Дискуссии о том, какое место в самолете самое безопасное, идут уже давно. Однако эксперты к единому выводу так и не пришли. Многие пассажиры выбирают место, которое будет комфортно для них — выбирают места у аварийного выхода или у окна. Однако есть несколько версий относительно того, где лучше и безопаснее сидеть в самолете. О них — в материале “Рамблера”.

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В середине у крыла или ближе к началу

Бывалые путешественники уверены, что сидеть лучше всего у крыла и у окна. Так пассажиры будут не так сильно ощущать турбулентность — именно поэтому бизнес-класс всегда находится в носу самолета. Там тряска ощущается меньше. Кроме того, у крыла в больших самолетах есть аварийный выход, а также у вас будет обзор на двигатель самолета, поэтому вы сможете сообщить о нештатной ситуации бортпроводникам.

Лучшим вариантом будет место поближе к носу самолета. Так при выходе вы сможете раньше выйти из самолета в любом случае — и, если вам подадут трап, и рукав.

В конце самолета у окна

Это место многие считают самым безопасным, но статистики, подтверждающей это, не существует. Место в конце самолета у окна будет удобно по нескольким причинам. Во-первых, никто не будет бить вашу спинку кресла. Во-вторых, пассажиры с детьми редко садятся в конец самолета. В-третьих, есть вероятность, что вам повезет, и соседние кресла окажутся пустующими. Тогда вы сможете лечь на три кресла и комфортно поспать.