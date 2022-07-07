Названа самая подорожавшая для отдыха страна

Греция названа самым подорожавшим средиземноморским направлением для летнего отдыха. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на исследование испанской компании Mabrian Technologies.

Фото: unsplash.com unsplash.com

Организацией был проведен мониторинг средней стоимости проживания в отелях в таких странах, как Греция, Италия, Франция, Турция, Тунис, Португалия, Испания, Египет.

Так, выяснилось, что стоимость проживания в отелях категории четыре и пять звезд в Греции увеличилась в сравнении с 2019 годом на 62,7 и 110 процентов соответственно — до 192 и 338 евро в сутки.

В Египте цены повысились до 48,3 процентов, в Тунисе — до 26,6 процентов, в Португалии — до 18 процентов.

В остальных странах цены на летний отдых изменились в меньшей степени.