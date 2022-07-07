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56 минут назад

Названа самая подорожавшая для отдыха страна

Мария Иглина

Греция названа самым подорожавшим средиземноморским направлением для летнего отдыха. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на исследование испанской компании Mabrian Technologies.

Названа самая подорожавшая для отдыха страна
Фото: unsplash.comunsplash.com

Организацией был проведен мониторинг средней стоимости проживания в отелях в таких странах, как Греция, Италия, Франция, Турция, Тунис, Португалия, Испания, Египет.

Так, выяснилось, что стоимость проживания в отелях категории четыре и пять звезд в Греции увеличилась в сравнении с 2019 годом на 62,7 и 110 процентов соответственно — до 192 и 338 евро в сутки.

В Египте цены повысились до 48,3 процентов, в Тунисе — до 26,6 процентов, в Португалии — до 18 процентов.

В остальных странах цены на летний отдых изменились в меньшей степени.

Ранее был раскрыт способ выбора хорошего отеля.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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