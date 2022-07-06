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1 час назад

Раскрыт способ выбора хорошего отеля

Мария Каткова

Туристам, которые планируют ехать в Турцию, посоветовали правила выбора хорошего отеля. Об этом сообщает АТОР (Ассоциация туроператоров России).

Раскрыт способ выбора хорошего отеля
Фото: unsplashunsplash

Эксперты отметили, что количество звезд не всегда говорит о качестве отеля. Так, все они стремятся к общим стандартам и предлагают туристам рестораны a la carte, крытые бассейны и магазины на территории. Это все доступно не только в пятизвездочных отелях.

Чтобы выбрать хороший отель, можно посоветоваться с турагентом. Он подскажет вам отель, основываясь на своем опыте. Также можно посмотреть рекомендуемые отели на сайте оператора.

«Туроператору совершенно невыгодно продвигать заведомо низкоуровневые по сервису объекты, это чревато проблемами»

Лучше не опираться на отзывы других туристов при выборе отеля, так как они чаще публикуют негативные впечатления.

Ранее сообщалось, что названы безопасные пляжи Египта.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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