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1 час назад

Звезда «Ворониных» пожаловалась на отвратительный сервис в Турции

Мира Маркина

Екатерина Волкова, исполнительница роли Веры Ворониной в сериале «Воронины» (СТС), рассказала подписчикам в соцсетях, с чем столкнулась во время последней поездки на отдых в Турцию.

Звезде «Ворониных» испортили отдых в Турции
Фото: Кадр из сериала "Воронины"Кадр из сериала "Воронины"

Звезда подчеркнула, что отпуск был долгожданным. Отдохнуть Екатерина мечтала в течение трех лет. Актриса поделилась, что любит «лениво» проводить отпуск. Но в этот раз он был испорчен.

«По итогу эти несколько дней мы выясняем отношения с менеджментом отеля, боремся с плесенью, грязью, хамством и так далее. Турцию всегда отличал высокий сервис, но что-то пошло не так, видимо», — написала Екатерина в соцсетях.

Старания звезды не прошли даром. Администрация отеля пошла навстречу отдыхающим, заменила номер и принесла свои извинения. При этом менеджеры пожаловались на большую загруженность работников.

Ранее «Рамблер» писал о том, как выбрать хорошей отель и не вспоминать отпуск, как самый худший.

Новости путешествий,Екатерина Волкова,
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