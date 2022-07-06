Звезде «Ворониных» испортили отдых в Турции

Екатерина Волкова, исполнительница роли Веры Ворониной в сериале «Воронины» (СТС), рассказала подписчикам в соцсетях, с чем столкнулась во время последней поездки на отдых в Турцию.

Фото: Кадр из сериала "Воронины" Кадр из сериала "Воронины"

Звезда подчеркнула, что отпуск был долгожданным. Отдохнуть Екатерина мечтала в течение трех лет. Актриса поделилась, что любит «лениво» проводить отпуск. Но в этот раз он был испорчен.

«По итогу эти несколько дней мы выясняем отношения с менеджментом отеля, боремся с плесенью, грязью, хамством и так далее. Турцию всегда отличал высокий сервис, но что-то пошло не так, видимо», — написала Екатерина в соцсетях.

Старания звезды не прошли даром. Администрация отеля пошла навстречу отдыхающим, заменила номер и принесла свои извинения. При этом менеджеры пожаловались на большую загруженность работников.