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51 минуту назад

Эксперт назвала бюджетные направления для отдыха россиян

Мария Каткова

Эксперт по туризму, владелец турагентства Майя Котляр назвала три бюджетных направления, доступных для россиян. Об этом сообщает «Лента.ру».

Эксперт назвала бюджетные направления для отдыха россиян
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Наиболее бюджетным курортом можно назвать Абхазию. Так как аэропорта там нет, нужно добраться до Сочи и перейти границу.

«Это самое бюджетное, что есть на сегодняшний день с учетом закрытого юга»

Среди российских курортов самым бюджетным, по мнению эксперта, можно назвать Калининград.

«Там Балтийское море, но, тем не менее, это считается курортом, и люди едут туда с удовольствием. Кстати, там открываются новые очень хорошие курортные отели»

Среди заграничных курортов лучше всего отдавать предпочтение Турции. Она остается самой бюджетной, несмотря на подорожание на 30-40%.

«Турция остается самым бюджетным в виду того, что очень большой региональный охват авиаперелетов, летают как регулярные авиарейсы, так и чартеры с большим охватом — где-то 500 рейсов в неделю. И в Турции, конечно, есть отели на любой карман»

Ранее сообщалось, что раскрыт способ выбора хорошего отеля.

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