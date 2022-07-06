Названы безопасные пляжи Египта

"В остальных гостиницах района Сахл-Хашиш пляжи закрыты. В районах Макади-Бэй, Сома-Бэй и Сафаге в большинстве отелей, кроме Heights Makadi и Sunrise Tucana Resort, отдых на побережье разрешен. В некоторых местах установлены сети", — отметили эксперты.