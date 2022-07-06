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1 час назад

Названы безопасные пляжи Египта

Мария Каткова

Туроператоры рассказали туристам, на каких пляжах Египта разрешено купаться. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Tez Tour.

После того, как в Египте случилось нападение акул, многие пляжи оказались закрыты. Власти не разрешают туристам, отдыхающим в Хургаде, заходить в воду.

Пляж открыт для постояльцев отеля Albatros Citadel.

"В остальных гостиницах района Сахл-Хашиш пляжи закрыты. В районах Макади-Бэй, Сома-Бэй и Сафаге в большинстве отелей, кроме Heights Makadi и Sunrise Tucana Resort, отдых на побережье разрешен. В некоторых местах установлены сети", — отметили эксперты.

Ранее сообщалось, что назван самый популярный туристический город России.

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