Назван самый популярный туристический город России

Самым популярным городом для туризма в июне стала Москва. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на исследование сервиса Russpass.

В исследовании отмечается, что туристы интересовались новыми маршрутами, созданными в городе. Также они приехали посмотреть на Неделю моды и сопутствующие мероприятия. Многие туристы выбирали маршрут "От Москвы до Сергиева Посада: по следам древней дороги", в рамках которого можно проехать из Москвы в Сергиев Посад и посетить некоторые достопримечательности по дороге.