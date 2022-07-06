Назван самый популярный туристический город России

Самым популярным городом для туризма в июне стала Москва. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на исследование сервиса Russpass.
В исследовании отмечается, что туристы интересовались новыми маршрутами, созданными в городе. Также они приехали посмотреть на Неделю моды и сопутствующие мероприятия. Многие туристы выбирали маршрут "От Москвы до Сергиева Посада: по следам древней дороги", в рамках которого можно проехать из Москвы в Сергиев Посад и посетить некоторые достопримечательности по дороге.
Аналитики назвали и другие города, которые оказались наиболее востребованы среди россиян:
"В число самых популярных экскурсий среди пользователей в июне вошли программы по Нижнему Новгороду, Санкт-Петербургу, Ярославлю, Великому Новгороду и Тольятти. По востребованности туров зафиксированы направления - лидеры июня. Самым популярным направлением в этом сегменте стала Москва. Кроме того, в число лидеров вошли Санкт-Петербург, республики Алтай и Татарстан, Владимирская и Ярославская области"
Ранее сообщалось, что названы любимые страны россиян для посещения экскурсий.