Названы любимые страны россиян для посещения экскурсий

Ассоциация туроператоров России (АТОР) раскрыла самые любимые страны у россиян для экскурсионного отдыха. Лидирующие позиции заняли Турция, Узбекистан, Армения и Киргизия.

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Экскурсии становятся особенно востребованы с началом осени и окончанием купального сезона. Чаще всего туристы отдают предпочтение Стамбулу и Каппадокии – по оценкам туроператоров, средняя цена тура на 6–7 дней с перелетом обойдется в сумму от 128,4 и 104,9 тысячи рублей на двоих соответственно. В стоимость также входят питание, медицинская страховка, трансфер и экскурсии.

Республики СНГ, в частности Армения, Узбекистан и Киргизия, стали особенно популярны после пандемии из-за недоступности европейских стран для отдыха. По данным "Русского экспресса", недельный тур в Узбекистан "Восточный Караван" стоит от 32,9 тысячи рублей человека (без перелета), познакомиться с Арменией в рамках тура "Все краски Армении" можно минимум за 24,6 тысячи рублей (также без авиабилетов). В Киргизию можно отправиться за 51,3 тысячи рублей на человека.