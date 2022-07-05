Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+21° в 
USD 55.09EUR 57.18
Войти в почту
1 час назад

Названы любимые страны россиян для посещения экскурсий

Мира Маркина

Ассоциация туроператоров России (АТОР) раскрыла самые любимые страны у россиян для экскурсионного отдыха. Лидирующие позиции заняли Турция, Узбекистан, Армения и Киргизия.

Названы любимые страны россиян для посещения экскурсий
Фото: unsplashunsplash

Экскурсии становятся особенно востребованы с началом осени и окончанием купального сезона. Чаще всего туристы отдают предпочтение Стамбулу и Каппадокии – по оценкам туроператоров, средняя цена тура на 6–7 дней с перелетом обойдется в сумму от 128,4 и 104,9 тысячи рублей на двоих соответственно. В стоимость также входят питание, медицинская страховка, трансфер и экскурсии.

Республики СНГ, в частности Армения, Узбекистан и Киргизия, стали особенно популярны после пандемии из-за недоступности европейских стран для отдыха. По данным "Русского экспресса", недельный тур в Узбекистан "Восточный Караван" стоит от 32,9 тысячи рублей человека (без перелета), познакомиться с Арменией в рамках тура "Все краски Армении" можно минимум за 24,6 тысячи рублей (также без авиабилетов). В Киргизию можно отправиться за 51,3 тысячи рублей на человека.

Кроме того, путешественники проявляют большой интерес к Индии, Ирану, Кении, Танзании, Малайзии, Саудовской Аравии, Египту, Сербии, Шри-Ланке и Японии.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители