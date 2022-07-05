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3 часа назад

11 аэропортов юга и центра России будут закрыты до 12 июля

Мира Маркина

Режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центра России продлили до 12 июля. Об этом сообщает Росавиация:

"Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы".

Остальные аэропорты продолжают работать в штатном режиме.

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что российские авиакомпании отказались отвечать за застрявших в аэропорту.

Новости путешествий,Видео,Росавиация,
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