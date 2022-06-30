Российские авиакомпании отказались отвечать за застрявших в аэропорту

Российские авиакомпании попросили отменить новые правила пропуска пассажиров через границу, согласно которым они обязаны отвечать за охрану и содержание иностранных граждан в аэропортах. Обращение было направлено в Минтранс , сообщает "Коммерсантъ"

Глава Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимир Тасун заявил, что авиакомпании не имеет права ограничивать свободу передвижения человека. Кроме того, у перевозчиков нет возможности привлекать охранные предприятия для защиты невъездных пассажиров.

«Непонятно, как найти сотрудников, которые будут нести ответственность вплоть до уголовной в случае побега пассажира или его суицидальных или преступных попыток», — прокомментировали изданию в одной из российских авиакомпаний.

17 июня Центр управления наземным обслуживанием Внуково уведомил руководителей авиакомпаний об услуге по содержанию не пропущенных в Россию пассажиров международных рейсов — за две тысячи рублей в сутки без учета питания и НДС. При этом, как заявили собеседники газеты, сейчас они платят за это в три-четыре раза меньше.