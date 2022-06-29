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2 часа назад

Авиакомпании вернут деньги за отмененные рейсы

Мария Каткова

Авиакомпании вернут пассажирам деньги за полеты, которые не состоялись из-за санкций или закрытия южных аэропортов России. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на Минтранс.

Сообщается, что компенсировать средства пассажирам будет государство. Деньги будут возвращать за билеты на внутренние рейсы, которые должны были быть выполнены с 24 февраля по 1 июля 2022, а также за международные рейсы с 24 февраля по 31 октября 2022 года.

"Средства возвращаются за рейсы, которые не состоялись из-за введенных санкций и временного ограничения работы аэропортов на юге и в центральной части России. Выплаты пассажирам компенсирует государство"

Ранее сообщалось, что перелеты по России подешевели.

Новости путешествий,Видео,Минтранс РФ,
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