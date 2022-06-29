Авиакомпании вернут деньги за отмененные рейсы

Авиакомпании вернут пассажирам деньги за полеты, которые не состоялись из-за санкций или закрытия южных аэропортов России. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на Минтранс .

Сообщается, что компенсировать средства пассажирам будет государство. Деньги будут возвращать за билеты на внутренние рейсы, которые должны были быть выполнены с 24 февраля по 1 июля 2022, а также за международные рейсы с 24 февраля по 31 октября 2022 года.