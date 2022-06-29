Перелеты по России подешевели

В России подешевели авиаперелеты на лето. Об этом сообщают "Известия".

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В среднем, по сравнению с остальным годом, цены стали ниже на 3-4%. За перелет в одну сторону по стране придется отдать от 7200 до 8730 рублей.

Эксперты отмечают, что снижение цен происходит из-за распродаж, которые устраивают авиакомпании, а также из-за рекордных объемов выставленных в России провозных емкостей. Так, российские авиакомпании привлекают клиентов, чтобы выполнить поручение о перевозке не менее 100 млн пассажиров за 2022 год.

Аналитики также отмечают, что самыми популярными городами для путешествий стали Москва и Сочи. Из зарубежных направлений наиболее востребованной остается Турция.