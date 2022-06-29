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4 часа назад

Стало известно, какую еду опасно покупать на пляже

Мария Каткова

Диетолог, эндокринолог, психолог Антон Поляков рассказал о том, какую еду на пляже лучше не покупать, чтобы не навредить себе. Об этом сообщает Ura.ru.

Стало известно, какую еду опасно покупать на пляже
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Врач отметил, что лучше опасаться чурчхелы, так как ее могут продавать на протяжении длительного промежутка времени, из-за чего она сильно пачкается. Если ее продают в пакете, то брать ее тоже не стоит — существует риск того, что внутри происходит размножение бактерий.

"Не надо покупать различные сладости. Свежеприготовленные пирожки с картошкой можно рассматривать. С капустой, яйцом, зеленью и ливером брать не надо, иначе можно загреметь в больницу"

С собой на пляж врач порекомендовал брать овощи, фрукты, орехи, а также заявил, что можно покупать вареную кукурузу. Категорически не стоит употреблять на пляже мясо, рыбу, яйца или салаты.

Ранее сообщалось, что туристка объяснила, как обойти норму провоза жидкостей.

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