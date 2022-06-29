Стало известно, какую еду опасно покупать на пляже

Диетолог, эндокринолог, психолог Антон Поляков рассказал о том, какую еду на пляже лучше не покупать, чтобы не навредить себе. Об этом сообщает Ura.ru.
Врач отметил, что лучше опасаться чурчхелы, так как ее могут продавать на протяжении длительного промежутка времени, из-за чего она сильно пачкается. Если ее продают в пакете, то брать ее тоже не стоит — существует риск того, что внутри происходит размножение бактерий.
"Не надо покупать различные сладости. Свежеприготовленные пирожки с картошкой можно рассматривать. С капустой, яйцом, зеленью и ливером брать не надо, иначе можно загреметь в больницу"
С собой на пляж врач порекомендовал брать овощи, фрукты, орехи, а также заявил, что можно покупать вареную кукурузу. Категорически не стоит употреблять на пляже мясо, рыбу, яйца или салаты.
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