Туристка объяснила, как обойти норму провоза жидкостей

Туристка из Великобритании рассказала, как обойти норму провоза жидкостей на борту самолета. Об этом сообщает издание Metro.

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По словам Холли Луис, не так давно она отдыхала в Турции и столкнулась со строгими правилами авиакомпании по провозу ручной клади. Все емкости с жидкостями должны быть не более 100 мл и при этом помещаться в пакет размером 20х20 см.

Чтобы не покупать дополнительные туалетные принадлежности в аэропорту, Луис пошла на хитрость. Предварительно она заказала все необходимое в интернет-магазине и оформила доставку в один из бутиков аэропорта.

Таким образом, путешественнице удалось бесплатно положить в ручную кладь полноразмерный солнцезащитный крем, шампунь, кондиционер и маску для волос, дезодорант, средство после загара, а также лосьон и спрей для тела.