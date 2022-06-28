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1 час назад

Туристка раскрыла секрет, как обойти норму провоза жидкостей на борту

Мира Маркина

Туристка из Великобритании рассказала, как обойти норму провоза жидкостей на борту самолета. Об этом сообщает издание Metro.

Туристка объяснила, как обойти норму провоза жидкостей
Фото: pxherepxhere

По словам Холли Луис, не так давно она отдыхала в Турции и столкнулась со строгими правилами авиакомпании по провозу ручной клади. Все емкости с жидкостями должны быть не более 100 мл и при этом помещаться в пакет размером 20х20 см.

Чтобы не покупать дополнительные туалетные принадлежности в аэропорту, Луис пошла на хитрость. Предварительно она заказала все необходимое в интернет-магазине и оформила доставку в один из бутиков аэропорта.

Таким образом, путешественнице удалось бесплатно положить в ручную кладь полноразмерный солнцезащитный крем, шампунь, кондиционер и маску для волос, дезодорант, средство после загара, а также лосьон и спрей для тела.

Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о плюсах путешествия с ручной кладью.

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