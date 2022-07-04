Туристы рассказали, что им не стыдно выносить из отелей

Администратор черноморской гостиницы высокого уровня, рассказывала, чем постояльцы отелей раздражают персонал. Пост об этом появился в телеграм-канале «Крыша ТурДома».

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Горячий спор вызвала тема шведского стола и возможности забирать с собой еду. Согласно внутреннему регламенту, за пределы ресторана еду выносить нельзя. Но иногда гости сливают алкоголь в свои бутылки и прячут еду в карманах.

Среди пользователей канала нашлось достаточно много людей, которые поддерживают такое поведение и не считают его неприемлемым.

«Учитывая то, сколько у нас стоят 5* по системе "всё включено", – у каждого гостя должен быть свой личный повар»;

«В чем воровство-то? Туристы заплатили за алкоголь и еду. Имеют право. Это не воровство».

Однако большинство подписчиков все же считают это проявлением невоспитанности. Один из туристов написал, что ему стыдно прихватить с собой даже персик со стола. Другие люди осуждали обжорство.

«Где бы и сколько ни было уплачено, раздражают люди, накладывающие в тарелку сверх возможности поглотить. Одно дело, если вкус блюда не понравился, не съел, другое дело – халявожрачливость».

В вопросе воровства и порчи имущества туристы поддержали отели и осудили людей, которые специально "пакостят" в номерах.

«Отдыхала сейчас на Волге, там отельный комплекс на острове прямо, спрашиваю, что читала, что есть велики. Администратор говорит, да, были и велики, и самокаты. Так сколько краж было: с собой вывозят, ломают, бросают», – написала одна из подписчиц.

При этом туристы не считают зазорным унести с собой на память «расходники»: мыло, шампуни. Кто-то коллекционирует отельные тапочки или забирает из бесплатных мини-баров снеки.