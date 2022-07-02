Почему одиноких мужчин не селят в турецкие отели

В некоторых случаях турецкие отели отказывают в заселении одиноким мужчинам. Отдыхающим непонятно, в чем причина такого поведения. Но "Рамблер" нашел ответ на этот вопрос.

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Подавляющее большинство населения Турции исповедуют ислам и чтут мусульманские традиции. По этой причине бронирования на одного или двух мужчин, не подтверждают. Так, в стране ограничивают случаи гомосексуальных контактов среди мужчин. Кстати, женщин такие отказы практически не касаются.

Но и гетеросексуальные одинокие мужчины отельерам не по нраву. Часто они слишком бурно проводят время в отелях и создают немало проблем для персонала и администрации. Они становятся потенциальными источниками конфликтов среди отдыхающих, так как пристают к женщинам.

Отказывают в брони чаще всего пятизвездочные отели, чтобы сохранить свою репутацию. Все-таки они нацелены на предоставление отдыха высокого уровня для семей и обеспеченных людей.

Зато отели с более низким рейтингом на этом делают деньги. В них одноместные номера обходятся дороже двухместных, таким образом постояльцы мужского пола оплачивают своеобразную страховку.

"Хотел заселиться в номер с сыном, а супруга приехала бы позже, но система сделать этого не давала. Позже связался с менеджером операторской компании, но администратор отеля повторял одно и тоже — это невозможно. Естественно, мы с сыном жили в одном номере, но мне пришлось переплатить. Я вообще впервые слышу, что заселять двоих и больше одиноких мужчин в отеле — это проблема", - пишет на форуме турист по имени Антон.

Большинство отельеров позиционируют свои гостиницы как семейные. Однако если приедет семья из нескольких человек, один из которых захочет поселиться в отдельном номере, могут возникнуть трудности.