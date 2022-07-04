Россиянам объяснили, как отдохнуть месяц на Бали за 52 тысячи

Российским туристам объяснили, как слетать на Бали за 52 тысячи рублей, включая расходы на проживание. О бюджетном варианте рассказали специалисты портала Vandrouki.

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Дешевые авиабилеты можно найти у Qatar Airways. В ноябре перелет из Москвы в Денпасар и обратно с короткой пересадкой в Дохе стоит 43,4 тысячи рублей. В цену входит питание, а также провоз ручной клади и багажа.

Забронировать двухзвездочные гостиницы вблизи побережья на 29 ночей можно за 16,8 тысячи рублей на двоих. Для примера сотрудники изучили даты с 17 ноября по 16 декабря.

В пересчете на одного путешественника проживание в гостинице и перелет обойдутся минимум в 51,8 тысячи рублей.