Раскрыта стоимость летнего отдыха на Бали

«Улететь из России на Бали, конечно, можно. Но, например, в период июнь — сентябрь только билеты с одной стыковкой стоят от 170 тысяч рублей на одного человека. Поэтому, конечно, при такой стоимости перелета в турах на Бали бронируются в основном отели уровня «делюкс»», — отметили в «Русском Экспрессе».