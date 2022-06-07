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38 минут назад

Раскрыта стоимость летнего отдыха на Бали

Мира Маркина

На сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР) появилась информация о стоимости летнего отдыха на индонезийском острове Бали. Эксперты отрасли отметили, что цены остались на допандемийном уровне.

Раскрыта стоимость летнего отдыха на Бали
Фото: unsplash.comunsplash.com

В пресс-службе компании «Русский Экспресс» рассказали, что некоторые отели с целью простимулировать спрос начали предоставлять отдыхающим скидки до 20% на размещение.

По данным туроператора, стоимость поездки на Бали стартует от шести тысяч долларов (366 тысяч рублей) на двоих. В сумму включен перелет и проживание в трехзвездочной гостинице в течение десяти дней. При этом отмечается, что большая часть расходов касается билета на самолет (около 5,6 тысяч долларов или 342,2 тысячи рублей).

«Улететь из России на Бали, конечно, можно. Но, например, в период июнь — сентябрь только билеты с одной стыковкой стоят от 170 тысяч рублей на одного человека. Поэтому, конечно, при такой стоимости перелета в турах на Бали бронируются в основном отели уровня «делюкс»», — отметили в «Русском Экспрессе».

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Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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