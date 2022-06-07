Раскрыты четыре главные ошибки пассажиров самолетов

Британская стюардесса Дианна Кастро дала несколько советов авиапассажирам, чтобы их полет проходил с комфортом. Рекомендации бортпроводницы с 16-летним стажем публикует InsideHook.

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Дианна объяснила, что попытки убрать ручную кладь на полку сразу после подъема на борт приводят к возникновению очередей. По правилам пассажиры должны в первую очередь занять свое место. И только после, когда поток людей иссякнет, заняться багажом.

Еще одна ошибка, которую совершают пассажиры регулярно – это размещение ног (и рук) в проходе между креслами. Дианна отметила, что часто бортпроводники спотыкаются и получают травмы из-за такого поведения путешественников.

Также бортпроводница убеждена, что использование наушников в течение всего полета может обернуться проблемой: в таком случае пассажир попросту не услышит важных инструкций. Однако Дианна рекомендовала не пренебрегать ими во время просмотра фильмов и прослушивания музыки – чтобы не мешать попутчикам.

Четвертая ошибка, которую часто совершают пассажиры — просить стюардесс повысить температуру воздуха на борту.

«В самолетах должно быть холодно. Холодный воздух помогает при тошноте и уменьшает воздействие сухости на кожу», — объяснила бортпроводница.