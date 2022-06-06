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1 час назад

Три лайфхака по сбору чемодана поразили пользователей сети

Даша Краснова

Специалисты онлайн-сервиса Make Life Simpler, специализирующегося на советах по хранению вещей, показали три простых лайфхака для сбора чемодана в поездку.

Три лайфхака по сбору чемодана поразили пользователей сети
Фото: unsplashunsplash

В первую очередь авторы порекомендовали заранее продумывать наряды и складывать вместе каждый комплект, чтобы не приходилось тратить время на выбор наряда в отпуске. Цепочку и другие украшения они посоветовали продевать через соломинку для питья, чтобы украшение не потерялось среди вещей и не спуталось.

Также эксперты предложили складывать худи таким образом, чтобы его можно было использовать в качестве подушки в самолете.

Подписчики были в восторге от лайфхаков и оставили восхищенные отзывы под постом.

«Попробую так же!», «Как же мне нравится на это смотреть!», «О боже, вы облегчили мне жизнь!», «Второй совет — просто бомба!», «Соломинка для цепочки — это гениально», — писали они.

До этого мы рассказывали, как уложить все в маленький чемодан и ничего не забыть.

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