"Помимо того, что вся ваша одежда будет подходить по размеру, эта техника также поможет вам оставаться организованным и не даст вам взять с собой ненужную одежду. Суть проста: вы заранее планируете все свои наряды, поэтому вы упаковываете только то, что вам нужно, экономя ваше время и место", — рассказала девушка.