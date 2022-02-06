Для некоторых из нас сборы в поездку кажутся настоящим адом. Как ничего не забыть и суметь уложить все вещи в свой небездонный чемодан? Такие лайфхаки раскрывают опытные путешественники в TikTok.
Пользовательница соцсети под ником @makelifesimpler_ показала, как быстро и эффективно собрать чемодан в поездку. Смотрите видео, чтобы узнать о лайфхаке, набравшем более 12 миллионов просмотров
"Помимо того, что вся ваша одежда будет подходить по размеру, эта техника также поможет вам оставаться организованным и не даст вам взять с собой ненужную одежду. Суть проста: вы заранее планируете все свои наряды, поэтому вы упаковываете только то, что вам нужно, экономя ваше время и место", — рассказала девушка.
Ранее мы писали о том, какие хитрости могут помочь пассажирам поездов.