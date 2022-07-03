Названо лучшее направление для удаленных работников

Остров Ко-Панган в Таиланде возглавил рейтинг 6 направлений в мире, наиболее подходящих для удаленных работников. Об этом сообщает издание The Star.

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"Остров в провинции Сурат-Тани подходит для долгосрочного проживания, и благодаря вечеринкам в полнолуние известен среди тайских и зарубежных туристов",

— поделился представитель правительства Таиланда Танакорн Вангбунконгчана.

Он также добавил, что Таиланд работает над возрождением туристического сектора, и что премьер-министр Прают Чан-О-Ча призвал агентства, связанные с туризмом, продвигать шесть провинций Андаманского побережья.

На втором и третьем месте оказались Гран-Канария, один из Канарских островов, и Лиссабон, столица Португалии.

Рейтинг составляла компания William Russell.