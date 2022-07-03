Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+30° в 
USD 53.77EUR 56.36
Войти в почту
1 час назад

Названо лучшее направление для удаленных работников

Мария Иглина

Остров Ко-Панган в Таиланде возглавил рейтинг 6 направлений в мире, наиболее подходящих для удаленных работников. Об этом сообщает издание The Star.

Названо лучшее направление для удаленных работников
Фото: unsplash.comunsplash.com

"Остров в провинции Сурат-Тани подходит для долгосрочного проживания, и благодаря вечеринкам в полнолуние известен среди тайских и зарубежных туристов",

— поделился представитель правительства Таиланда Танакорн Вангбунконгчана.

Он также добавил, что Таиланд работает над возрождением туристического сектора, и что премьер-министр Прают Чан-О-Ча призвал агентства, связанные с туризмом, продвигать шесть провинций Андаманского побережья.

На втором и третьем месте оказались Гран-Канария, один из Канарских островов, и Лиссабон, столица Португалии.

Рейтинг составляла компания William Russell.

Ранее было названо самое выгодное время для отпуска в 2023 году.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители