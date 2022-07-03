Названо самое выгодное время для отпуска в 2023 году

Директор департамента юридической практики по трудовому праву SuperJob Александр Южалин рассказал о самом выгодном времени для отпуска в 2023 году. Подробностями он поделился в беседе с РИА Новости.

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Так, эксперт отметил, что выгоднее отправиться в отпуск можно в августе или октябре. А менее удачными в этом плане, по словам Южалина, являются июнь и июль. Кроме этого, к невыгодным для отдыха месяцам 2023 года относятся январь, февраль, апрель и май.

Южалин объяснил, что определение выгодности и невыгодности того или иного периода для отпуска зависит от количества рабочих дней в месяце. Поэтому выгоднее использовать отпуск в те месяцы, в которых больше всего рабочих дней:

"Оплата одного дня по среднему заработку будет выше, чем стоимость одного отработанного дня".