Россиянам упростят въезд в Финляндию

С 1 июля Финляндия возобновляет круглосуточную работу трех крупнейших пунктов пропуска (КПП) на границе с Россией

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Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Департамент пограничной службы европейской страны.

В частности, КПП Так, КПП Иматра, Валимаа, Нуйямаа переходят на круглосуточный режим работы

«1 июля закончатся ограничения на въезд, связанные с пандемией коронавируса на внешних границах Финляндии», — цитирует агентство финскую погранслужбу.

Кроме того, с 1 июля для въезда в соседнюю Финляндию гражданам РФ нужна будет только виза. Никаких медицинских документов, справок о вакцинации и результатов ПЦР-тестов на границе не нужно будет предъявлять с 30 июня.