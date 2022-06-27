Названы самые популярные направления у россиян в июле

Специалисты сервиса поездок и путешествий "Туту.ру" назвали самые востребованные направления россиян для путешествий в июле. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, на первом месте оказался город Сочи. На его курорты планирует отправиться каждый пятый россиянин. На втором месте — Москва. На столицу России приходится 14 процентов от всех авиазаказов по стране.

А на третьем месте оказался Санкт-Петербург. В этом городе хочет отдохнуть каждый десятый россиянин.

В топ-5 также попали Калининград и Минеральные Воды.