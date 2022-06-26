Названы лучшие города России для оздоровительного отдыха

Эксперты составили рейтинг лучших городов для оздоровительного отдыха, об этом сообщают РИА Новости.

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

Специалисты из национального сервиса бронирования Bronevik.com составили рейтинг российских городов, которые более других подходят для отдыха, целью которого является укрепление здоровья.

В рейтинг вошли такие города, как Ялта, Евпатория, Саки, Светлогорск и Ессентуки.

Большая часть лучших оздоровительных мест для отдыха, как ясно из рейтинга, находится в Крыму.