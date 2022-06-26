Названы лучшие города России для оздоровительного отдыха

Эксперты составили рейтинг лучших городов для оздоровительного отдыха, об этом сообщают РИА Новости.
Специалисты из национального сервиса бронирования Bronevik.com составили рейтинг российских городов, которые более других подходят для отдыха, целью которого является укрепление здоровья.
В рейтинг вошли такие города, как Ялта, Евпатория, Саки, Светлогорск и Ессентуки.
Большая часть лучших оздоровительных мест для отдыха, как ясно из рейтинга, находится в Крыму.
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