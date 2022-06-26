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1 час назад

Названы лучшие города России для оздоровительного отдыха

Мира Маркина

Эксперты составили рейтинг лучших городов для оздоровительного отдыха, об этом сообщают РИА Новости.

Названы лучшие города России для оздоровительного отдыха
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Специалисты из национального сервиса бронирования Bronevik.com составили рейтинг российских городов, которые более других подходят для отдыха, целью которого является укрепление здоровья.

В рейтинг вошли такие города, как Ялта, Евпатория, Саки, Светлогорск и Ессентуки.

Большая часть лучших оздоровительных мест для отдыха, как ясно из рейтинга, находится в Крыму.

Ранее мы рассказывали о самых дешевых направлениях для путешествий по России.

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